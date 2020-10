Milan, dominio grazie a Ibra e i giovani: ora valgono 91 milioni in più (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Milan non si ferma più: successi anche in Europa League con la chioccia Ibrahimovic che fa crescere i tanti giovani Il tempo sembra aver dato ragione al Milan: gli investimenti sui giovani pagano grazie al più anziano della squadra, Zlatan Ibrahimovic. La Gazzetta dello Sport riporta il dato sull’incremento di valore. Gli 8 under 25 arrivati dal mercato valevano 136 milioni euro e dopo le prestazioni e le vittorie balzano a 227 milioni. Nel dettaglio Theo Hernandez da 20 a 50 milioni, Bennacer da 16 a 50 milioni, Leao da 24 a 28, Saelemaekers da 7 a 20, stabile Tonali a 35, Hauge da 4 a 6, da 20 a 26 Brahim Diaz e da 10 a 12 Dalot. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilnon si ferma più: successi anche in Europa League con la chiocciahimovic che fa crescere i tantiIl tempo sembra aver dato ragione al: gli investimenti suipaganoal più anziano della squadra, Zlatanhimovic. La Gazzetta dello Sport riporta il dato sull’incremento di valore. Gli 8 under 25 arrivati dal mercato valevano 136euro e dopo le prestazioni e le vittorie balzano a 227. Nel dettaglio Theo Hernandez da 20 a 50, Bennacer da 16 a 50, Leao da 24 a 28, Saelemaekers da 7 a 20, stabile Tonali a 35, Hauge da 4 a 6, da 20 a 26 Brahim Diaz e da 10 a 12 Dalot. Leggi su Calcionews24.com

