Luigi Di Maio all'attacco: "Unità, responsabilità e condivisione" (Di sabato 31 ottobre 2020) In tempi di crisi, Di Maio rispolvera la retorica dell'unità, puntando forse a un Governo di unità nazionale. Orecchio attento alle piazze Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio punta su una rinnovata unità, forse già ipotizzando l'era post-Conte. L'ex leader del Movimento si porta avanti e anche di molto, puntando su un Governo unito e pronto alla collaborazione. Eppure, gli obiettivi del ministro degli Esteri appaiono quasi anacronistici, puntando su un traguardo che sembra, ora più che mai, lontano anni luce. La spaccatura La spaccatura interna al Governo e, nello specifico, all'interno del Movimento pentastellato, racconta tutta un'altra storia. La retorica rispolverata della collaborazione e dell'unità appare, infatti, una scelta ben studiata. Se da un ...

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Al di là dei ruoli, io ci sarò sempre per il movimento". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio.

Una cabina di regia anche con le opposizioni "è solo un passaggio naturale in un momento del genere in cui abbiamo queste ...

