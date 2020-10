Live Inter-Parma 0-1 | Gervinho | gol perfetto gela Conte

Inter : LIVE-??-La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di #InterParma: seguila in diretta con noi ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - gabrielemajo : Post Edited: INTER – PARMA 0-1 (7' ST) (MARCATORE: 1' ST GERVINHO) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: INTER – PARMA 0-1 (4' ST) (MARCATORE: 1' ST GERVINHO) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: INTER – PARMA 0-1 (1' ST) (MARCATORE: 1' ST GERVINHO) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

Davanti spazio a Cornelius e Gervinho. SEGUI LA DIRETTA Probabili formazioni INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro Martinez, ...Out Lukaku, c'è Perisic con Lautaro Questa sera, a San Siro, contro il Parma ma anche contro gli ultimi precedenti. L'Inter infatti non vince in casa coi crociati dall'aprile 2013 e proviene da un k.o ...