LIVE Francia-Irlanda 7-7, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: gli ospiti sfruttano la superiorità numerica con Healy! (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Torna l’equilibrio anche nel numero di uomini in campo, vediamo come risponde la Francia. 20′ Conversione semplicissima per Sexton, 7-7! 19′ Azione di sfondamento dell’Irlanda che riesce a conquistare la meta con Healy! 17′ Continua il pressing irlandese che può sfruttare una mischia a ridosso dei cinque metri. 15′ Sexton scavalca la linea di meta ma viene tenuto alto dalla clamorosa difesa francese. 14′ Continua a spingere l’Irlanda che si riporta nei 22 avversari. 12′ Splendida difesa transalpina sulla rimessa, palla conquistata e tempo che scorre sul cronometro. 11′ Disastro di Bouthier: il francese devia in modo irregolare il calcio di Sexton e viene ammonito. ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22′ Torna l’equilibrio anche nel numero di uomini in campo, vediamo come risponde la. 20′ Conversione semplicissima per Sexton, 7-7! 19′ Azione di sfondamento dell’che riesce a conquistare la meta con17′ Continua il pressing irlandese che può sfruttare una mischia a ridosso dei cinque metri. 15′ Sexton scavalca la linea di meta ma viene tenuto alto dalla clamorosa difesa francese. 14′ Continua a spingere l’che si riporta nei 22 avversari. 12′ Splendida difesa transalpina sulla rimessa, palla conquistata e tempo che scorre sul cronometro. 11′ Disastro di Bouthier: il francese devia in modo irregolare il calcio di Sexton e viene ammonito. ...

