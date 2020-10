L’INCREDIBILE STORIA DELL’ ISOLA DELLE ROSE: un’utopia che diventa realtà. Trailer (Di sabato 31 ottobre 2020) L’INCREDIBILE STORIA DELL’ ISOLA DELLE ROSE: un’utopia che diventa realtà. Trailer L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, film originale Netflix prodotto da Grøenlandia, da dicembre al cinema (compatibilmente con la riapertura DELLE sale cinematografiche), e disponibile su Netflix dal 9 dicembre. L’INCREDIBILE STORIA DELL’ ISOLA DELLE ROSETrama Primavera 1968. Nell’anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un’ISOLA al largo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) L’INCREDIBILEDELL’: un’utopia cherealtà.L’INCREDIBILEDELL’, film originale Netflix prodotto da Grøenlandia, da dicembre al cinema (compatibilmente con la riaperturasale cinematografiche), e disponibile su Netflix dal 9 dicembre. L’INCREDIBILEDELL’Trama Primavera 1968. Nell’anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un’al largo di ...

