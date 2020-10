Lega Pro, il presidente Ghirelli: “Sacrifici importanti da parte dei club, servirebbero i tampono rapidi” (Di sabato 31 ottobre 2020) La Serie C rischia il collasso a causa dell'emergenza Covid.La situazione Legata al propagarsi del Coronavirus -scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia' -, ha chiaramente messo in ginocchio diverse società di Lega Pro che non hanno alcun introito a causa soprattutto degli stadi chiusi. Il presidente, Francesco Ghirelli, ha analizzato il momento nel corso della conferenza con i medici sociali delle società."I club stano facendo sacrifici importanti, specie di natura economica ed organizzativa, e l’introduzione dei tamponi rapidi sarebbe di grande aiuto. Inoltre, sarebbe importante poter beneficiare da parte del governo di misure che alleggeriscano le spese sanitarie che i club affrontano, penso ad esempio al ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) La Serie C rischia il collasso a causa dell'emergenza Covid.La situazioneta al propagarsi del Coronavirus -scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia' -, ha chiaramente messo in ginocchio diverse società diPro che non hanno alcun introito a causa soprattutto degli stadi chiusi. Il, Francesco, ha analizzato il momento nel corso della conferenza con i medici sociali delle società."Istano facendo sacrifici, specie di natura economica ed organizzativa, e l’introduzione dei tamponi rapidi sarebbe di grande aiuto. Inoltre, sarebbe importante poter beneficiare dadel governo di misure che alleggeriscano le spese sanitarie che iaffrontano, penso ad esempio al ...

