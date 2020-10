Inter-Parma 2-2, Perisic spizza di testa e realizza il gol del pareggio (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inter acciuffa il pareggio nel finale. I nerazzurri, sotto 2-1 contro il Parma nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete del pareggio grazie ad una spizzata di testa di Ivan Perisic, che devia in rete un calcio di punizione battuto dal limite dell’area da Marcelo Brozovic, autore del momentaneo 1-2. Gli uomini di Antonio Conte, dunque, ad un passo dalla sconfitta, riescono a riemergere dalle sabbie mobili, strappando un prezioso punto ai gialloblu, soprattutto per come si era messa la partita. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) L’acciuffa ilnel finale. I nerazzurri, sotto 2-1 contro ilnel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, trovano la rete delgrazie ad unata didi Ivan, che devia in rete un calcio di punizione battuto dal limite dell’area da Marcelo Brozovic, autore del momentaneo 1-2. Gli uomini di Antonio Conte, dunque, ad un passo dalla sconfitta, riescono a riemergere dalle sabbie mobili, strappando un prezioso punto ai gialloblu, soprattutto per come si era messa la partita.

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Qual è stata la prima maglia nerazzurra che avete comprato? #Bastoni ci ha rivelato la sua,… - Inter : ?? | GOL PARMA 62' - Raddoppio degli ospiti: palla verticale di Inglese per Gervinho che trafigge ancora Handanovic… - giobill1 : #Inter senza vittorie contro il #Parma negli ultimi cinque incroci al Meazza - maxmelo1969 : @Inter Questo Parma è stato asfaltato dallo Spezia. L'Inter ha giocatori che non dribblano. -