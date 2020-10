Hockey pista, Serie A1: Lodi va in testa alla classifica da sola! Valdagno e Sarzana: gol e vittorie (Di domenica 1 novembre 2020) Si è concluso da poco meno di un’ora il sabato della quarta giornata della Serie A1 di Hockey pista e, nonostante il programma ridotto a causa dei rinvii legati al momento sanitario, lo spettacolo e i gol non sono mancati. A incantare sono stati sia il Lodi, che dopo il netto successo per 5-1 maturato ai danni del Trissino vola in solitaria in testa alla classifica a 12 punti, sia il Valdagno che ha sommerso per 9-2 il Sandrigo, in uno dei tanti incroci vicentini del campionato, andando così a tallonare (a quota 10) i lombardi nei quartieri alti della graduatoria. L’altro match disputatosi in serata, infine, ha visto il Sarzana imporsi 3-6 sulla pista di un Breganze sempre più in ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Si è concluso da poco meno di un’ora il sabato della quarta giornata dellaA1 die, nonostante il programma ridotto a causa dei rinvii legati al momento sanitario, lo spettacolo e i gol non sono mancati. A incantare sono stati sia il, che dopo il netto successo per 5-1 maturato ai danni del Trissino vola in solitaria ina 12 punti, sia ilche ha sommerso per 9-2 il Sandrigo, in uno dei tanti incroci vicentini del campionato, andando così a tallonare (a quota 10) i lombardi nei quartieri alti della graduatoria. L’altro match disputatosi in serata, infine, ha visto ilimporsi 3-6 sulladi un Breganze sempre più in ...

