Highlights e gol Nantes-Psg 0-3, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Nantes-Psg 0-3, anticipo della nona giornata della Ligue 1 2020/2021. I parigini vincono in trasferta grazie ai gol di Herrera e di Mbappè su rigore nel secondo tempo. Decisivo anche Navas, che para a Bamba il rigore che avrebbe potuto permettere ai padroni di casa di riaprire la partita. Nel finale arriva anche il gol di Sarabia a fissare il punteggio sul 3-0 finale.

