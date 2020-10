Highlights e gol Bologna-Cagliari 3-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 31 ottobre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Bologna-Cagliari 3-2, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2020/2021. Succede di tutto nell’anticipo serale del sabato con gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Joao Pedro, ma i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con Barrow. Nella ripresa succede di tutto: prima l’1-2 di Simeone e in seguito la grande rimonta dei padroni di casa con le reti di Soriano e ancora Barrow che, con una vera e propria prodezza, trova il gol vittoria. 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi3-2, match valevole per la sesta giornata della. Succede di tutto nell’anticipo serale del sabato con gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Joao Pedro, ma i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con Barrow. Nella ripresa succede di tutto: prima l’1-2 di Simeone e in seguito la grande rimonta dei padroni di casa con le reti di Soriano e ancora Barrow che, con una vera e propria prodezza, trova il gol vittoria. 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2

