Halloween al GF Vip, Patrizia De Blanck terrorizza Brosio: “Ho fatto l’amore con Satana…” (Di sabato 31 ottobre 2020) In perfetto stile Halloween, nella Casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha raccontato di demoni, Satana e compagnia bella al fedelissimo Paolo Brosio che si è letteralmente terrorizzato (anche io sono spaventata dalle sue teorie negazioniste). GF Vip, Patrizia De Blanck Halloween Style terrorizza Brosio La Contessa Patrizia De Blanck nel pomeriggio ha... L'articolo Halloween al GF Vip, Patrizia De Blanck terrorizza Brosio: “Ho fatto l’amore con Satana…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 31 ottobre 2020) In perfetto stile, nella Casa del Grande Fratello VipDeha raccontato di demoni, Satana e compagnia bella al fedelissimo Paoloche si è letteralmenteto (anche io sono spaventata dalle sue teorie negazioniste). GF Vip,DeStyleLa ContessaDenel pomeriggio ha... L'articoloal GF Vip,De: “Hol’amore con Satana…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

inziamsarms : Quando leggo “the most iconic Halloween costume” riferito alla vip di turno vestita da mestiere di turno sexy mi girano le palle. - FrancyDP1 : RT @candemet8992: Halloween ed é subito Malgioglio che viene picchiato in testa da Cechu che si era spaventata per l’ingresso di Samara al… - blogtivvu : #GFVip, Patrizia De Blanck (Halloween Style) terrorizza Brosio: quella volta che ha fatto l’amore con Satana ?? ?? - Barby_VIP : Comunque in tv potevano fare i film di Tim Burton, Hocus Pocus e in serata qualcosa di horror. Invece zero totale.… - Barby_VIP : Ad #Halloween io scelgo sempre il dolcetto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Halloween Vip Coupon VIP-SCDKey: ecco gli sconti di Halloween Punto Informatico GF Vip, Guenda confessa: C’è un fantasma vicino alla Gregoraci

GF Vip, fantasma in casa: il web s’infiamma. La cosa certa è che non esistono video che documentano il momento della rivelazione, ma sono decine i tweet che raccontano la scena. Guenda ha spiegato di ...

Grande Fratello Vip, Alba Parietti contro Tommaso Zorzi: lui le dedica una zucca. Francesco Oppini: "Mamma, siete molto simili" | Video

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si stanno chiarendo dopo la lite durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 30 ottobre. In mezzo ...

GF Vip, fantasma in casa: il web s’infiamma. La cosa certa è che non esistono video che documentano il momento della rivelazione, ma sono decine i tweet che raccontano la scena. Guenda ha spiegato di ...Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si stanno chiarendo dopo la lite durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 30 ottobre. In mezzo ...