“Gliel' ho inviato a Palazzo Chigi” Giulio Berruti | gesto estremo con la Boschi | spunta un bigliettino a Verissimo | “cestinato”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Silvia Toffanin è riuscito a portarein studio aper parlare ovviamente della sua storia d'amore con Maria Elena. Una storia che parte da molto lontano, come svelato dallo stesso attore alla conduttrice della trasmissione di punta del sabato pomeriggio televisivo: “È una persona speciale, le voglio molto bene. Ci siamo conosciuti nel 2014, lei usciva da un cinema e io entravo, ci siamo salutati e poi l'ho rincontrata tre anni dopo in un evento pubblico. In quell'occasione abbiamo parlato un bel po'”. Per questodecise di uscire subito allo scoperto dichiarando il proprio interesse: “Le mandai un mazzo di fiori aChigi scrivendole che volevo rivederla. Lei non mi ha mai risposto, ci ha messo tantissimo tempo, ...