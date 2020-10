Genoa, Faggiano: «Sono qui anche per vivere il fascino del derby» (Di sabato 31 ottobre 2020) Daniele Faggiano ha parlato alla vigilia del derby tra Genoa e Sampdoria Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato in una intervista a Tuttosport alla vigilia del derby contro la Sampdoria. «Non nascondo, me compreso, che siamo qui, io e i nuovi giocatori, proprio anche per questa partita che ha un fascino tutto suo e lo ha a livello mondiale. Mi spiace solo che si debba giocare senza pubblico. Ma posso assicurare che anche i nuovi giocatori, così come nel mio caso, sanno benissimo cosa sia e cosa significhi questa gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Danieleha parlato alla vigilia deltrae Sampdoria Daniele, direttore sportivo del, ha parlato in una intervista a Tuttosport alla vigilia delcontro la Sampdoria. «Non nascondo, me compreso, che siamo qui, io e i nuovi giocatori, proprioper questa partita che ha untutto suo e lo ha a livello mondiale. Mi spiace solo che si debba giocare senza pubblico. Ma posso assicurare chei nuovi giocatori, così come nel mio caso, sanno benissimo cosa sia e cosa significhi questa gara». Leggi su Calcionews24.com

