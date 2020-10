Fiaccolata per i detenuti. I parenti: 'Lasciati morire in cella (Di sabato 31 ottobre 2020) Dal canto loro, gli 'ospiti' della casa circondariale hanno risposto ai cori dei con il rumore delle scodelle sulle grate delle celle. c'è chi, urlando, ha cercato di comunicare con il marito, con il ... Leggi su napolitoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Dal canto loro, gli 'ospiti' della casa circondariale hanno risposto ai cori dei con il rumore delle scodelle sulle grate delle celle. c'è chi, urlando, ha cercato di comunicare con il marito, con il ...

Pietro74675582 : @LegaSalvini La fiaccolata per i vostri neuroni suicidi invece quando c'è? - serenel14278447 : Covid, fiaccolata per i detenuti di Poggioreale: 'Serve piu' sicurezza' - Notiziedi_it : Fiaccolata per i detenuti. I parenti: “Lasciati morire in cella - AndreD81 : RT @fai_cisl: #MazaradelVallo Fai-Flai-Uila #Pesca nazionali stasera alla #fiaccolata di #solidarietà organizzata dai #sindacati per chiede… - NapoliToday : #Cronaca Fiaccolata per i detenuti. I parenti: 'Lasciati morire in cella -