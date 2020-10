Deposito telematico e via pec: le novità del decreto ristori (Di sabato 31 ottobre 2020) Per approfondimenti: decreto ristori: il pacchetto giustizia Dalle misure contenute nel provvedimento, approdato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, emerge una tendenza a digitalizzare ... Leggi su studiocataldi (Di sabato 31 ottobre 2020) Per approfondimenti:: il pacchetto giustizia Dalle misure contenute nel provvedimento, approdato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, emerge una tendenza a digitalizzare ...

Divorzio e separazione senza udienza in via telematica: come funziona e quando si può

Divorzi e separazioni consensuali si potranno fare senza parti e senza udienza in via “cartolare”; lo prevede il dl Ristori: quando è possibile, come fare e comunicazioni necessarie.

