Covid, Bertolaso su La7: “Chiudiamo tutto per un mese e facciamo una bella soap opera quotidiana per sensibilizzare la gente sul virus” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Sarà politicamente scorretto, ma io temo che oggi chiudere tutto sia l’unica soluzione. Prima ci chiudiamo in casa tutti e meglio è. Lo abbiamo fatto anche per la prima ondata, è un’operazione che ha funzionato. Secondo me, in un mese di duro sacrificio da parte di tutti riusciamo a fermare questa salita, che non è una curva ma una vera e propria retta”. Sono le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e consulente del presidente Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia, nel corso della trasmissione “Omnibus” (La7). Parallelamente al lockdown, secondo Bertolaso, è fondamentale “resettare immediatamente tutto il sistema organizzativo del nostro Paese che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Sarà politicamente scorretto, ma io temo che oggi chiuderesia l’unica soluzione. Prima ci chiudiamo in casa tutti e meglio è. Lo abbiamo fatto anche per la prima ondata, è un’zione che ha funzionato. Secondo me, in undi duro sacrificio da parte di tutti riusciamo a fermare questa salita, che non è una curva ma una vera e propria retta”. Sono le parole di Guido, ex capo della Protezione civile e consulente del presidente Fontana per l’emergenzain Lombardia, nel corso della trasmissione “Omnibus” (La7). Parallelamente al lockdown, secondo, è fondamentale “resettare immediatamenteil sistema organizzativo del nostro Paese che è ...

