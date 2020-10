Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme a letto: «Vorrei un buondì così tutte le mattine…» (Di sabato 31 ottobre 2020) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader de ‘Le Vibrazioni’, ha appena festeggiato i suoi primi quarant’anni, manifestando il desiderio di allargare la famiglia con il suo attuale compagno, conosciuto nella Casa del «Grande Fratello Vip». Sempre più affiatati, complici l’influencer e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. A testimoniare la forte intesa anche l’ultimo post condiviso dall’ex gieffina. Si tratta di scatti che mostrano i due fidanzati in camera da letto abbracciati, poi in ascensore, stretti come l’edera. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram, pazzesca nel look total white: ... Leggi su urbanpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader de ‘Le Vibrazioni’, ha appena festeggiato i suoi primi quarant’anni, manifestando il desiderio di allargare la famiglia con il suo attuale compagno, conosciuto nella Casa del «Grande Fratello Vip». Sempre più affiatati, complici l’influencer e il figlio di Massimoed Eleonora Giorgi. A testimoniare la forte intesa anche l’ultimo post condiviso dall’ex gieffina. Si tratta di scatti che mostrano i due fidanzati in camera daabbracciati, poi in ascensore, stretti come l’edera. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram, pazzesca nel look total white: ...

corallina2 : @nomiecognomi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?? - stopridingmyD : Pensavo che extensions più brutte di quelle di Clizia Incorvaia non esistessero. Oggi ho visto Giada De Blanck.… - DebraC82 : RT @redazioneiene: “Mia sorella ha 40 anni, pensavo volessi soddisfare anche me…”. Come risponderà Paolo Ciavarro alle avances della sorell… - whoiszoey7 : RT @redazioneiene: “Mia sorella ha 40 anni, pensavo volessi soddisfare anche me…”. Come risponderà Paolo Ciavarro alle avances della sorell… - whoiszoey7 : RT @MediasetPlay: Paolo Ciavarro è davvero fedele? Lo abbiamo messo alla prova con una tentatrice davvero speciale: Micol, la sorella di Cl… -