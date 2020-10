Cimiteri chiusi per la ricorrenza dei defunti: il malcontento di Federfiori (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Federfiori che esprime malcontento in vista della ricorrenza dei defunti. “La Federfiori regionale, rimane stupita ed interdetta per la scarsissima attenzione alle istanze della categoria da parte delle autorità preposte alla apertura dei Cimiteri, in virtù delle prossime festività. Lo fa sapere attraverso il commento di Gabriele Esposito, Presidente regionale Federfiori Confcommercio Campania: “Ci sono molteplici amministrazioni comunali che chiudono i Cimiteri “ad horas” senza tenere conto che un esercizio di rivendita di piante e fiori ha provveduto ad approvvigionarsi per queste ricorrenze con largo anticipo”. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diche esprimein vista delladei. “Laregionale, rimane stupita ed interdetta per la scarsissima attenzione alle istanze della categoria da parte delle autorità preposte alla apertura dei, in virtù delle prossime festività. Lo fa sapere attraverso il commento di Gabriele Esposito, Presidente regionaleConfcommercio Campania: “Ci sono molteplici amministrazioni comunali che chiudono i“ad horas” senza tenere conto che un esercizio di rivendita di piante e fiori ha provveduto ad approvvigionarsi per queste ricorrenze con largo anticipo”. ...

TonyLew52432262 : Di Halloween mi interessa zero. Penso piuttosto ai cimiteri chiusi, ai miei cari. - alias16g : RT @lerribaldo: Toh, un altro ribelle che torna indietro dopo 4 giorni: il governatore leghista Fugatti, fino a ieri polemico col 'governo… - BenjaminW1892 : RT @lerribaldo: Toh, un altro ribelle che torna indietro dopo 4 giorni: il governatore leghista Fugatti, fino a ieri polemico col 'governo… - Czinforma : - LenaPoros : RT @TgrRaiTrentino: Cimiteri chiusi in Trentino, domenica e lunedì per le festività dei Santi e dei morti. La decisione è della giunta prov… -