Atti osceni alla Stazione Termini: un 38enne si masturba davanti a una donna, rabbia tra la gente (Di sabato 31 ottobre 2020) Atti osceni e ubriachezza, alla Stazione Termini la situazione diventa sempre più difficile. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo di 38 anni. Era completamente ubriaco. Dopo essere salito su un treno regionale della linea Roma-Napoli, ha cominciato a masturbarsi davanti a una passeggera. Altri passeggeri hanno immediatamente segnalato al capotreno quello che stava accadendo. Il capotreno ha quindi richiesto l’aiuto degli agenti. Stazione Termini, le molestie alla donna Una volta arrivati a Roma alla Stazione Termini, la Polfer ha raccolto le testimonianze dei passeggeri e ha identificato il 38enne. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020)e ubriachezza,la situazione diventa sempre più difficile. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo di 38 anni. Era completamente ubriaco. Dopo essere salito su un treno regionale della linea Roma-Napoli, ha cominciato arsia una passeggera. Altri passeggeri hanno immediatamente segnalato al capotreno quello che stava accadendo. Il capotreno ha quindi richiesto l’aiuto degli agenti., le molestieUna volta arrivati a Roma, la Polfer ha raccolto le testimonianze dei passeggeri e ha identificato il. ...

