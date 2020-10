Al di là dei proclami, nulla è stato fatto per le carceri (Di sabato 31 ottobre 2020) Se poco o nulla è stato fatto per aumentare i posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive o per assumere medici e infermieri falcidiati negli anni dalle politiche dei tagli e dalle logiche del profitto là dove il profitto non dovrebbe essere di casa, ancora meno è stato fatto nelle carceri: non sono bastate le rivolte, ancora meno sono bastati i tredici morti di marzo e i tre morti da Covid in primavera. Qualche tenda mobile davanti alle carceri, vetri divisori, colloqui Skype o Zoom e la farsa della liberazione di alcune migliaia di detenuti (subito attaccata e giudicata come liberazione dei boss mafiosi da tanti media, da pezzi di centro destra, dai consueti giustizialisti) sono tutto quello che è stato capace di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Se poco oper aumentare i posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive o per assumere medici e infermieri falcidiati negli anni dalle politiche dei tagli e dalle logiche del profitto là dove il profitto non dovrebbe essere di casa, ancora meno ènelle: non sono bastate le rivolte, ancora meno sono bastati i tredici morti di marzo e i tre morti da Covid in primavera. Qualche tenda mobile davanti alle, vetri divisori, colloqui Skype o Zoom e la farsa della liberazione di alcune migliaia di detenuti (subito attaccata e giudicata come liberazione dei boss mafiosi da tanti media, da pezzi di centro destra, dai consueti giustizialisti) sono tutto quello che ècapace di ...

ilariacapua : Buongiorno. Mi permetto di ricordare che il virus se ne infischia dei proclami, delle strumentalizzazioni e delle… - HuffPostItalia : Al di là dei proclami, nulla è stato fatto per le carceri - F1Daviderusso : @riodevale E siamo realisti non negativi perché a conti fatti sono imbattibili sotto tutti i punti di vista. Cosa c… - IBadaracco : Ancora una volta siamo ostaggio di chi continua a dispensare banalità spacciandole per proclami a tutale dei diritt… - giodeppo : RT @LAVonlus: Nulla di veramente nuovo dalla riforma #PAC: ancora rubinetto aperto per i fondi alla zootecnia a dispetto dei proclami su so… -

Ultime Notizie dalla rete : dei proclami Al di là dei proclami, nulla è stato fatto per le carceri L'HuffPost Abbiamo perso la Festa dei morti in nome di una ideologia globalista

La Festa dei morti è una di quelle tradizioni che stiamo perdendo. Anno dopo anno, quella ricorrenza così cara al popolo siciliano ha perso mordente. In un mondo globale, quei piccoli appuntamenti che ...

A Palermo chiusura dei negozi per chi evade i tributi: approvato il regolamento

L' evasione dei tributi locali attiverà procedure sanzionatorie che arrivano alla revoca della licenza e delle concessioni esistenti per le attività produttive o al diniego di autorizzazioni per l'avv ...

La Festa dei morti è una di quelle tradizioni che stiamo perdendo. Anno dopo anno, quella ricorrenza così cara al popolo siciliano ha perso mordente. In un mondo globale, quei piccoli appuntamenti che ...L' evasione dei tributi locali attiverà procedure sanzionatorie che arrivano alla revoca della licenza e delle concessioni esistenti per le attività produttive o al diniego di autorizzazioni per l'avv ...