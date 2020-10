Whirlpool Napoli, Conte incontra i sindacati: l'azienda conferma la chiusura (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna prospettiva per la fabbrica, nonostante il presidente del Consiglio abbia messo sul piatto tutti i possibili incentivi da sfruttare Leggi su repubblica (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna prospettiva per la fabbrica, nonostante il presidente del Consiglio abbia messo sul piatto tutti i possibili incentivi da sfruttare

Agenzia_Ansa : I lavoratori della #Whirlpool, che hanno bloccato questa mattina l'autostrada per protesta contro l'annunciata chiu… - AnnalisaChirico : Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cen… - msgelmini : La #Whirlpool conferma: il 31 ottobre verrà definitivamente dismesso il sito produttivo di #Napoli. La politica ind… - Noovyis : (Whirlpool, Conte ai sindacati: l’azienda non riesce a dare prospettiva al sito di Napoli. Governo pronto a braccio… - Cgil_Napoli : #salviamolawhirlpoolnapoli I lavoratori della #Whirlpool portano la loro solidarietà ai lavoratori dello spettacolo… -