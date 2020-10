VIDEO | De Luca: “Bimba piange per tornare a scuola…cresciuta a latte e plutonio” (Di venerdì 30 ottobre 2020) NAPOLI – “Mi è capitato di vedere un’intervista a una mammina con una mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. Sosteneva che la sua bambina avesse pianto, dicendo “Mamma voglio andare a scuola per imparare a scrivere”. Credo sia l’unica bambina d’Italia che piange per andare a scuola e l’unica bimba al mondo che dà anche la motivazione, vuole imparare a scrivere, le mancano grammatica, sintassi ed endecasillabi. Questa povera figlia è un ogm, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio”. Lo ha detto, in una diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.DE LUCA A AZZOLINA: “RIPETE A PAPPAGALLO ‘SCUOLE APERTE'” Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) NAPOLI – “Mi è capitato di vedere un’intervista a una mammina con una mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. Sosteneva che la sua bambina avesse pianto, dicendo “Mamma voglio andare a scuola per imparare a scrivere”. Credo sia l’unica bambina d’Italia che piange per andare a scuola e l’unica bimba al mondo che dà anche la motivazione, vuole imparare a scrivere, le mancano grammatica, sintassi ed endecasillabi. Questa povera figlia è un ogm, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio”. Lo ha detto, in una diretta Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.DE LUCA A AZZOLINA: “RIPETE A PAPPAGALLO ‘SCUOLE APERTE'”

