Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 13:10 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il PIL italiano nel terzo trimestre 2020 è registrato rimbalzo del 16 1% sul trimestre precedente lo riferisce l’Istat in base alle Stime provvisorie rimbalzo è superiore alle Stime degli analisti dello stesso governo rispetto al periodo giugno settembre 2019 l’economia invece registrato o meno 4 e 7 % la variazione acquisita del PIL per il 2020 è pari così a meno 8 e due rimbalzano anche il tedesco E quello francese la Germania assegno 12 sul trimestre precedente governo di Berlino si vede almeno cinque 5% il dato per l’intero 2020 la Francia e registra un + 18 e 2% una previsione di un meno 10% per l’intero anno il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato quota ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il PIL italiano nel terzo trimestreè registrato rimbalzo del 16 1% sul trimestre precedente lo riferisce l’Istat in base alle Stime provvisorie rimbalzo è superiore alle Stime degli analisti dello stesso governo rispetto al periodo giugno settembre 2019 l’economia invece registrato o meno 4 e 7 % la variazione acquisita del PIL per ilè pari così a meno 8 e due rimbalzano anche il tedesco E quello francese la Germania assegno 12 sul trimestre precedente governo di Berlino si vede almeno cinque 5% il dato per l’interola Francia e registra un + 18 e 2% una previsione di un meno 10% per l’intero anno il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato quota ...

RobertoBurioni : Le ultime notizie - fatti concreti, non previsioni - appena arrivate da Moderna riguardo allo sviluppo del vaccino… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. «Contagi proiettano Italia verso scenario 4». Gran Bretagna, probabili 100mila casi al… - fanpage : Bologna, in esaurimento i posti di terapia intensiva: “Chi pensa sia una favola venga a vedere” - lorenzoandreat1 : RT @comunetn: ??Parchi cittadini: #giochi per i più piccoli e campi sportivi accessibili ma nel rispetto delle indicazioni anti-Covid. Divie… - corgiallorosso : #Calafiori ad un passo dal rinnovo con la Roma fino al 2025 -