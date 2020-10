Tina Cipollari prepara le nozze con Vincenzo (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’opinionista vamp di “Uomini e donne” e il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara sono più innamorati che mai e guardano insieme al futuro. Scacciate le voci di crisi con una vacanza di coppia quest’estate, in queste immagini esclusive eccoli in visita a un santuario in Toscana. Che stiano cercando la location perfetta per quel matrimonio di cui parlano da un po’? Con loro c’è anche il figlio di lei… Tina Cipollari, da perfetta pendolare deU’amore, appena può scappa dal lavoro a Romà e corre a Firenze da lui, l’uomo che le fa battere il cuore da circa un paio d’anni, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Proprio come in queste immagini esclusive in cui l’opinionista vamp di Uomini e donne (Canale 5) ha raggiunto il ... Leggi su aciclico (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’opinionista vamp di “Uomini e donne” e il ristoratore fiorentinoFerrara sono più innamorati che mai e guardano insieme al futuro. Scacciate le voci di crisi con una vacanza di coppia quest’estate, in queste immagini esclusive eccoli in visita a un santuario in Toscana. Che stiano cercando la location perfetta per quel matrimonio di cui parlano da un po’? Con loro c’è anche il figlio di lei…, da perfetta pendolare deU’amore, appena può scappa dal lavoro a Romà e corre a Firenze da lui, l’uomo che le fa battere il cuore da circa un paio d’anni, il ristoratore fiorentinoFerrara. Proprio come in queste immagini esclusive in cui l’opinionista vamp di Uomini e donne (Canale 5) ha raggiunto il ...

