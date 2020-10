Terzo settore | al via il registro unico nazionale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Al via ildel(RUNTS) che attua quanto previsto dalla legge di riforma rispetto alle procedure per pubblicizzazione delle informazioni salienti degli enti nelstesso. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre scorso (Gazzetta ufficiale 21.10.2020, n. 261) sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo. ll RUNTS certifica l’esistenza degli enti di(Ets) e rende accessibili i dati fondamentali riguardanti la governance, la struttura e l’attività svolta dall’ente. Esso svolge una funzione di ...

Terzo settore di nuovo dimenticato: lo denunciano le organizzazioni, che esprimono preoccupazione per l'esclusione degli enti del terzo settore non commerciali dalle misure del decreto Ristori.