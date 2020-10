Tale e quale show, il Torneo: Francesco Monte è Harry Styles (video e gallery) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Francesco Monte nei panni di Harry Styles, con il brano “Watermelon Sugar”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance. Monte torna dopo essere stato rivelazione dell’edizione scorsa quando, però, aveva mostrato alcuni alti e bassi. Stasera siamo sui bassi: esibizione non perfetta. Potete vedere l’esibizione di Francesco Monte di stasera nel video che ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Watermelon Sugar”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance.torna dopo essere stato rivelazione dell’edizione scorsa quando, però, aveva mostrato alcuni alti e bassi. Stasera siamo sui bassi: esibizione non perfetta. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche ...

ZZiliani : Da Maestro (con la M rigorosamente maiuscola) a inetto il passo è breve. Resta da capire per quale motivo i media… - Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - cannucciadihaz : a tale e quale show Francesco Monte ha interpretato Harry Chanel vs mercato del pesce #taleequaleshow - teachmeharry : Come il tizio a tale e quale -