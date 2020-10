Sport invernali | Federica Brignone è l’Atleta del’Anno FISI 2020!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è l’Atleta dell’Anno2020. La trentenne tesserata per il Centroivo Carabinieri è risultata la più votata dalle decine di migliaia di appassionati degliche hanno espresso la loro preferenza attraverso il sito federale, www..org, battendo al termine di una sfida appassionante Dorothea Wierer, regina per il secondo anno di fila della Coppa del Mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d’oro e quattro complessive. Nata a Milano il 14 luglio 1990, ma cresciuta a La Salle (Aosta),è entrata nella storia per essere diventata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo femminile di sci alpino in una ...