Scoperta una nuova variante del Covid | “É arrivata dalla Spagna e circola in Europa”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) I ricercatori dell’Università di Basilea e dell’Istituto di Biomedicina di Valencia hanno identificato unadi Sars-Cov-2 che si è diffusa ampiamente in tutta Europa negli ultimi mesi, secondo un preprint non sottoposto a revisione pubblicato questa settimana su medRxiv. I ricercatori dell’Università di Basilea, dell’ETH di Zurigo e del consorzio Seqhanno analizzato e confrontato le sequenze del genoma del virus raccolte da pazienti con-19 in tutta Europa per tracciare l’evoluzione e la diffusione dell’agente patogeno. Ladel virus Sars-Cov-2 si è diffusa in molti paesi europei a partire presumibilmente. La ...