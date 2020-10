Roma, figlio fuori controllo a causa di alcol e droga: botte e continue minacce, alla fine la madre decide di denunciarlo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno arrestato M.G., un italiano di 36 anni responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre convivente, degenerati anche in lesioni aggravate e minacce estorsive. Un recente episodio aveva visto coinvolto il figlio, fermato dalle Forze dell’Ordine, mentre, in uno stato di escandescenza dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, infastidiva alcuni passanti, tanto da essere sottoposto a TSO. La madre, trovava così il coraggio, mentre il figlio era trattenuto, di presentarsi presso gli uffici del commissariato, riferendo che lo stesso deteneva sostanza stupefacente – poi effettivamente rinvenuta nel luogo indicato, insieme al materiale atto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno arrestato M.G., un italiano di 36 anni responsabile di maltrattamenti nei confronti dellaconvivente, degenerati anche in lesioni aggravate eestorsive. Un recente episodio aveva visto coinvolto il, fermato dalle Forze dell’Ordine, mentre, in uno stato di escandescenza dovuto all’assunzione di sostanzeiche e stupefacenti, infastidiva alcuni passanti, tanto da essere sottoposto a TSO. La, trovava così il coraggio, mentre ilera trattenuto, di presentarsi presso gli uffici del commissariato, riferendo che lo stesso deteneva sostanza stupefacente – poi effettivamente rinvenuta nel luogo indicato, insieme al materiale atto al ...

