Ricetta ravanelli ripieni | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Isono un’ottima verdura dal retrogusto piccante che viene utilizzata per il pinzimonio. Ma se voleste utilizzarli in un modo originale ed alternativo provate questi. Ottimi per imbandire un buffet o da servire un antipasto per stupire i vostri commensali.per 2450 g Per il ripieno di pesto: Aglio 1 spicchio Basilico 25 foglie Parmigiano Reggiano DOP (da grattugiare) 35 g Sale grosso 1 pizzico Pecorino (da grattugiare) 15 g Olio extravergine d’oliva 50 g Pinoli 1 cucchiaino Robiola 80 g Per il ripieno di menta: Robiola 80 g Menta 10 foglie Pepe nero q.b. Sale fino q.b. Per il ripieno di paté di olive nere: Robiola 80 ...