Recensione Verdict 30001 | The cookies | Trieste Science+Fiction Festival 2020

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Da oggi è in corso il, dedicato alle migliori produzioni fantascientifiche italiane e straniere. Ecco la nostradi: TheTITOLO ORIGINALE: Päätös n:o. GENERE: fantastico. NAZIONE: Finlandia. REGIA: Samuel Häkkinen, Henna Vällky. CAST: Arne Nylander, Eija Kyllönen, Panu Mikkola, Tiia Louste, David Kozma, Olli Ripinen, Paulina Hukkanen. DISTRIBUZIONE: Silent Paprika Films. DURATA: 9 min. DATA DI USCITA: 30/10/. Scenario: vi trovate al supermercato. Siete immobili davanti a uno scaffale, diciamo lo scaffale dei cereali. Prendete la confezione delle palline di cereali al cioccolato. La osservate, ne leggete le caratteristiche, ...

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Verdict

tuttoteK

Da oggi è in corso il Trieste Science+Fiction Festival, dedicato alle migliori produzioni fantascientifiche italiane e straniere. Ecco la nostra recensione di Verdict 30001: The cookies.Tutti gli articoli pubblicati su tuttoteK contenenti il tag Verdict 30001: The cookies. Scopri tutti i contenuti appartenenti a questa sezione!