Quando la musica ci fa respirare (e fa respirare anche il pianeta) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qualche giorno fa ho assistito a un concerto e per un attimo mi sono sentita come se tutto questa assurdità che sta affollando la mia vita e quella di tutti non esistesse, o almeno fosse in pausa per un attimo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qualche giorno fa ho assistito a un concerto e per un attimo mi sono sentita come se tutto questa assurdità che sta affollando la mia vita e quella di tutti non esistesse, o almeno fosse in pausa per un attimo.

chetempochefa : 'Lo tengo sempre a mente quando compongo una nuova canzone. Era così profondo, le emozioni cosi forte nella sua mus… - rockmoda : Sorpresa?? Venerdì 30 ottobre uscirà una nuova canzone, 'Chicco Biondo'?? 'Dimmi se anche tu quando mi guardi senti d… - sunsetandwine__ : RT @GianlucaMartel9: Quando Emma ti da la conferma di non essere un giudice degno di X Factor. Una che lascia a casa #roccuzzo di musica no… - RadioSoundSyst1 : Anche stasera scatta il REWIND! Come ogni venerdì per riascoltare le nostre playlist Oggi con Paolo Bassi… - lunettinaa : RT @deadinsid3l0l: perché quando siamo tristi tendiamo ad ascoltare musica triste per diventare ancora più tristi? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando musica Quando la musica ci fa respirare (e fa respirare anche il pianeta) Vanity Fair.it Quando la musica ci fa respirare (e fa respirare anche il pianeta)

Che la musica ci faccia “respirare” è un dato di fatto. Mi manca come l’aria la possibilità di immergermi in un mare di gente a cantare a squarciagola canzoni che mi sono sparata nelle orecchie a ...

"Finalmente Mauro, quando la radio va in tv

"Finalmente Venerdì "la fortunata trasmissione di Mauro Coruzzi che ogni venerdì ci intrattiene su Radio Parma , torna in televisione con la terza puntata di "Finalmente Mauro, quando la radio va in ...

Che la musica ci faccia “respirare” è un dato di fatto. Mi manca come l’aria la possibilità di immergermi in un mare di gente a cantare a squarciagola canzoni che mi sono sparata nelle orecchie a ..."Finalmente Venerdì "la fortunata trasmissione di Mauro Coruzzi che ogni venerdì ci intrattiene su Radio Parma , torna in televisione con la terza puntata di "Finalmente Mauro, quando la radio va in ...