Prof fa bendare alunna per interrogazione in Dad: “Così non sbirci”. Scoppia la bufera (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prof fa bendare alunna per interrogazione in Dad: “Così non sbirci”. Scoppia la bufera Una nuova polemica è Scoppiata a Scafati, in provincia di Salerno, per via della Dad: un’alunna viene bendata per sostenere l’interrogazione da casa. La fotografia ha fatto immediatamente il giro del web. La studentessa in questione è del liceo classico Renato Caccioppoli alla quale è stato chiesto di essere bendata per poter sostenere un’interrogazione a distanza senza sbirciare su eventuali libri e quaderni. Il metodo è stato scelto dall’insegnante di latino e greco, un sistema estremo per accertarsi che gli alunni rispondessero alle domande senza barare. A ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020)faperin Dad: “Così non sbirci”.laUna nuova polemica èta a Scafati, in provincia di Salerno, per via della Dad: un’viene bendata per sostenere l’da casa. La fotografia ha fatto immediatamente il giro del web. La studentessa in questione è del liceo classico Renato Caccioppoli alla quale è stato chiesto di essere bendata per poter sostenere un’a distanza senza sbirciare su eventuali libri e quaderni. Il metodo è stato scelto dall’insegnante di latino e greco, un sistema estremo per accertarsi che gli alunni rispondessero alle domande senza barare. A ...

Snupina92 : h 2.51 Ho appena capito perché quel prof di Scafati ha fatto bendare gli studenti in video lezione durante l interrogazione. - jumpedsword : @PieroTorelli @SkyTG24 Il fatto che il prof sia più furbo degli studenti e ti ha fatto bendare per evitare che legg… - salernonotizie : Scafati: prof fa bendare studenti per evitare furbate su interrogazioni didattica a distanza - DaniloZola : Il povero prof. che ha fatto bendare la studentessa affinché non beneficiasse di tutti gli artifici usati a distan… - CiroCirosolaris : @mattinodinapoli Xché nn bendare i prof? Così ascoltano le risposte. La prossima DAD con risposte solo al telefono è nn in video. -