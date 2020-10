Non è solo un omaggio al grande Tardelli Parenzo a piedi uniti | la battutaccia in diretta e il gelo di Myrta Merlino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) "Non; dedicatoa Marco". La battuta di Davida L'aria che tira suona un po' fuori luogo, e anche la presentatrice "in panchina" per l'isolamento fiduciario; un po' imbarazzata., suo sostituto questa settimana per il caso di coronavirus nella redazione del programma di La7, inizia la puntata con lo spot di Ibrahimovic per la Regione Lombardia, e un pallone in mano. "Nonuno straordinarioal", scherza, riferendosi al campione del Mondiale 1982 attuale compagno di. "Il pallone; una metafora,; ...