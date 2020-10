Non è vero che durante il «Consiglio supremo di difesa del 27 ottobre 2020» nessuno indossava la mascherina, è uno scatto del 2019 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Venerdì 30 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 29 ottobre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto che mostra 11 persone sedute attorno a un tavolo, senza mascherine né distanziamento, tra le quali è possibile riconoscere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La foto è accompagnata da un testo che recita: «Consiglio supremo di difesa del 27 ottobre 2020. Fatelo vedere ai Covidioti. Altro che No Mask, saranno negazionisti?» Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 ottobre 2020) Venerdì 30la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 29sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto che mostra 11 persone sedute attorno a un tavolo, senza mascherine né distanziamento, tra le quali è possibile riconoscere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente delGiuseppe Conte. La foto è accompagnata da un testo che recita: «didel 27. Fatelo vedere ai Covidioti. Altro che No Mask, saranno negazionisti?» Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia ...

MolinariRik : Matteo Salvini ha pienamente ragione, se fosse vero qualcuno dovrebbe spiegarci perché per anni, una certa parte po… - bobogiac : Certo sentire in aula su informativa Conte i 5 stelle che invitano a non soffiare sulla rabbia della gente e la Leg… - lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - bruisterlamar : RT @rubino7004: Non ci capite più un cazzo vero? Eh, lo so - Semreh10 : -ma dove sei? Ieri sera ti hanno visto al bar, poi in piazza e adesso non mi rispondi!!? •si sì tutto vero! Naaaa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Perché non ti trovi un lavoro vero? Ma quello culturale lo è già L'Eco di Bergamo Un libro a settimana: "Ho visto Diego e dico 'o vero" di Ciro Ferrara

Perché chi ama non dimentica, questo lo sap­piamo benissimo io ... È in quella splendida città che mi sono fatto uomo e che sono diventato veramente «Maradona». Perché lì ho trovato tutto quello che ...

Perché chi ama non dimentica, questo lo sap­piamo benissimo io ... È in quella splendida città che mi sono fatto uomo e che sono diventato veramente «Maradona». Perché lì ho trovato tutto quello che ...