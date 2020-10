Nardella: una minoranza strumentalizza le proteste, cose simili mai accadute a Firenze (Di sabato 31 ottobre 2020) Nardella stigmatizza le violenze, scene simili mai accadute. In precedenza aveva lanciato allarme per manifestazione Leggi su firenzepost (Di sabato 31 ottobre 2020)stigmatizza le violenze, scenemai. In precedenza aveva lanciato allarme per manifestazione

FirenzePost : Nardella: una minoranza strumentalizza le proteste, cose simili mai accadute a Firenze - alidisamb : Una prece per le nuove fioriere. Nardella stasera non ci dorme. - giek2 : una cosa ve la posso garantire: a firenze in piazza ci sono più elettori di nardella che fascisti fatevi due conti. - Alessan32300041 : @NicolettaVischi @rep_firenze Qua tutto è strano In Comune non vedono l'ora di avere un pretesto per chiudere tutto… - Marino83429418 : Poco fa il Sindaco di Firenze Nardella ha detto che domani ci sarà una manifestazione di frange violente di dx ..ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella una Nardella: «Non accetto che Firenze sia messa a ferro e fuoco dai neofascisti» Corriere Fiorentino Nardella: una minoranza strumentalizza le proteste, cose simili mai accadute a Firenze

FIRENZE – Il sindaco Dario Nardella, che aveva lanciato l’allarme prima della manifestazione, commenta così gli incidenti: «Una situazione del genere non l’avevo mai vista nella mia città. Il problema ...

Manifestazione Firenze, Nardella: "Intollerabili violenze, c'è chi strumentalizza rabbia"

Firenze, 30 ottobre 2020 - "Una situazione mai vista, c'è una minoranza di persone che avevano l'intento di provocare". Dura condanna del sindaco di Firenze Dario Nardella dopo gli scontri nel centro ...

FIRENZE – Il sindaco Dario Nardella, che aveva lanciato l’allarme prima della manifestazione, commenta così gli incidenti: «Una situazione del genere non l’avevo mai vista nella mia città. Il problema ...Firenze, 30 ottobre 2020 - "Una situazione mai vista, c'è una minoranza di persone che avevano l'intento di provocare". Dura condanna del sindaco di Firenze Dario Nardella dopo gli scontri nel centro ...