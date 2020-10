L’ultimo alibi dei conduttori tv | dopo Signorini anche Eleonora Daniele “non sente” in diretta

Leggi su tvblog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Eppure sentire, cantava Elisa. Alfonsosul settimanale Chi che dirige si è giustificato (lo aveva fatto, in maniera un po’ più soft,in tv lunedì scorso) per non aver stigmatizzato in tempo reale la tremenda battuta sessista pronunciata da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello (che si è offesa a tal punto da avergli risposto a caldo ‘ti voglio bene’, #namobene) nell’appuntamento del Grande Fratello Vip di venerdì scorso. Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020 Il conduttore del reality di Canale 5 ha spiegato di avere un deficit di ...