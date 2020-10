Lucifer 7 | tutto bloccato | Tom Ellis conferma

Leggi su solodonna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il nostro carattere principale di, Tom, ciche la stagione 7 della serie non proseguirà con le riprese, arrivando dunque alla fine. Andiamo a vedere le motivazioni. Dopo il clamoroso successo della sesta stagione, sono tantissime le voci che preannunciano anche una settima. Tuttavia, Tominterviene ufficialmente dichiarando tutte queste notizie come false: una settimana stagione non esisterà e bisogna crederci.parla delleArticolo completo: dal blog SoloDonna