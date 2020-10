Lucca Changes 2020: Matteo Rovere e Gabriele Mainetti protagonisti dell'Area Movie il 31 ottobre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo Rovere e Gabriele Mainetti saranno protagonisti dell'Area Movie di Lucca Comics & Games il 31 ottobre con gli incontri dedicati alla serie Romulus e a Freaks Out. A Lucca Changes 2020 si parla in protolatino! Tra gli eventi dell'Area Movie a cura di QMI, sabato 31 ottobre Matteo Rovere terrà una masterclass online (ore 16.30) dove presenterà Romulus, la serie tv creata dallo stesso Rovere, da lui diretta con Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, dal 6 novembre su Sky e in streaming su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)sarannodiComics & Games il 31con gli incontri dedicati alla serie Romulus e a Freaks Out. Asi parla in protolatino! Tra gli eventia cura di QMI, sabato 31terrà una masterclass online (ore 16.30) dove presenterà Romulus, la serie tv creata dallo stesso, da lui diretta con Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, dal 6 novembre su Sky e in streaming su ...

TalkingStarTrek : Domani sera a Lucca Changes verranno mostrati in esclusiva primi minuti del nuovo documentario italiano TREK IT!… - wireditalia : L'autore e curatore di Dylan Dog racconta il suo nuovo progetto, un gioco di ruolo che verrà presentato a Lucca Cha… - MangaForevernet : ? Gli annunci manga Star Comics a Lucca Changes 2020 ? ? - AkibaGamers : #LUCCACHANGES2020 è diventato totalmente digitale, ma questo non ha impedito a #StarComics di rilasciare i nuovi an… - italia_games : Star Comics - Le novità del 2021 dallo Stand-Up Keynote di Lucca Changes 2020 -