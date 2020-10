La truffa del codice, come ti possono rubare il profilo WhatsApp (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è l'ultima novità in fatto di truffe online o indirizzate contro gli utenti di WhatsApp, ma adesso sembra essersi nuovamente ripresentata con ancora maggior intensità, forse complice anche la situazione complessa del momento.Stiamo parlando della truffa del codice a 6 cifre, studiata per rubarci il profilo di WhatsApp.Questo tipo di attacco permette ad un Criminal Hacker di prendere completamente il controllo del nostro account, di modificarne le foto profilo, il nome che appare in chat, creare gruppi, etc… insomma un vero e proprio furto d'identità digitale.Non solo, una volta impadronitosi del nostro profilo, può utilizzarlo come tramite per colpire altrettanti contatti. L'intento dell'attacco è ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è l'ultima novità in fatto di truffe online o indirizzate contro gli utenti di, ma adesso sembra essersi nuovamente ripresentata con ancora maggior intensità, forse complice anche la situazione complessa del momento.Stiamo parlando delladela 6 cifre, studiata per rubarci ildi.Questo tipo di attacco permette ad un Criminal Hacker di prendere completamente il controllo del nostro account, di modificarne le foto, il nome che appare in chat, creare gruppi, etc… insomma un vero e proprio furto d'identità digitale.Non solo, una volta impadronitosi del nostro, può utilizzarlotramite per colpire altrettanti contatti. L'intento dell'attacco è ...

