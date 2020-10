Gp Emilia Romagna | Leclerc | “Qui non c’è margine di errore”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Comincia il weekend di Imola, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Charles, arrivato quarto in Portogallo, non vede l`ora di correre su questa pista: "Adoro questo tracciato - ha confermato l`idolo del pubblico ferrarista - qui non c`è tantodi errore, il che rende il tutto più emozionante. Noi piloti adoriamo questo tipo di circuiti. Quest`anno il calendario, seppur di emergenza, mi piace davvero molto. Piste come il Mugello, Portimao, Imola sono davvero molto belle. Sono diversi dai tracciati a cui siamo abituati ora. Ma questo è bello".Intanto, Sebastian Vettel, pilota della Rossa di Maranello, è intervenuto sul suo addio a fine stagione alla scuderia con cui è stato fin dal 2015. "E' come una storia d'amore, sono un fan della Ferrari sin da quando ero un ragazzino - ha detto -. Mi ...