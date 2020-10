GfVip, la contessa De Blank insulta Tommaso Zorzi: la rabbia sui social (Di venerdì 30 ottobre 2020) Al GF Vip Patrizia de Blanck insulta Tommaso Zorzi. Ennesimo scivolone della contessa nella casa più spiata d'Italia. Patrizia torna ad attaccare Tommaso Zorzi con degli insulti non proprio carini che ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Al GF Vip Patrizia de Blanck. Ennesimo scivolone dellanella casa più spiata d'Italia. Patrizia torna ad attaccarecon degli insulti non proprio carini che ...

ehitsfe : quello che vorrei vedere stasera: -beautycase fuori -litigio tommi vs contessa e contessa squalificata -qualche… - kcobainsvoice : RT @imalondonerr: Ho visto un sondaggio in cui Oppini è ultimo. Non ho iniziato a seguire il programma per lui, ma non ce la farei a vederl… - Dada52704392 : RT @ranalli007: La puntata di stasera: Alfonso:Contessa sono state dette delle cose molto gravi Contessa:ma io scherzavo Alfonso:NOVABBEADO… - fraancescaa00 : RT @nontrovounnickf: Se stasera non dicono nulla alla Contessa per il suo comportamento SCHIFOSO e mandano la puntata a PUTTANE e parlano a… - nontrovounnickf : Se stasera non dicono nulla alla Contessa per il suo comportamento SCHIFOSO e mandano la puntata a PUTTANE e parlan… -