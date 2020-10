GF Vip, tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci ci sarebbe un passato “torbido” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quella di stasera potrebbe essere una puntata scintillante, al GF Vip: è infatti probabile che in serata i concorrenti del GF faranno la conoscenza di nuovi compagni di avventura: Stefano Bettarini e Giulia Salemi. incertezza sull’ingresso di Selvaggia Roma, che ha confessato di essere positiva al Covid. Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini si conoscono già, e c’è chi scommette che tra i due ci sia stato del tenero in passato, e chissà che Pierpaolo Petrelli possa temere di avere un avversario nella conquista del cuore della bella Ely. Bettarini e Gregoraci: flirt a Buona Domenica? Elisabetta Gregoraci e Stefano ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quella di stasera potrebbe essere una puntata scintillante, al GF Vip: è infatti probabile che in serata i concorrenti del GF faranno la conoscenza di nuovi compagni di avventura:e Giulia Salemi. incertezza sull’ingresso di Selvaggia Roma, che ha confessato di essere positiva al Covid.si conoscono già, e c’è chi scommette che tra i due ci sia stato del tenero in, e chissà che Pierpaolo Petrelli possa temere di avere un avversario nella conquista del cuore della bella Ely.: flirt a Buona Domenica?...

stanzaselvaggia : Non ci sono positivi tra conduttori, ballerini, vip e giuria di #BallandoConLeStelle. - __APEREGINA : Ma poi qua la gente si fa il tampone per poter lavorare o comunque se è antrata a contatto con positivi. Tra i vip… - MestaErrabunda : RT @fulvioabbate: Al Grande Fratello Vip ho compreso un dato essenziale: la guerra è tra banalità in fuseaux smart e conformismo con giacca… - JacopoSorbo : RT @fulvioabbate: Al Grande Fratello Vip ho compreso un dato essenziale: la guerra è tra banalità in fuseaux smart e conformismo con giacca… - fulvioabbate : Al Grande Fratello Vip ho compreso un dato essenziale: la guerra è tra banalità in fuseaux smart e conformismo con… -