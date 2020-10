Genoa, non c’è pace: infortunio per Cassata. Salta il derby (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Genoa ha reso noto l’infortunio di Francesco Cassata, che salterà con ogni probabilità il derby contro la Sampdoria Il Genoa ha reso noto l’infortunio di Francesco Cassata, che salterà con ogni probabilità il derby contro la Sampdoria. «Mancano due giorni alla sfida di domenica, Mattia Bani oggi è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Ancora sedute differenziate per Brlek, Males, Pellegrini, Shomurodov, Sturaro e Zappacosta, mentre un problema muscolare ha costretto allo stop Francesco Cassata. Le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilha reso noto l’di Francesco, che salterà con ogni probabilità ilcontro la Sampdoria Ilha reso noto l’di Francesco, che salterà con ogni probabilità ilcontro la Sampdoria. «Mancano due giorni alla sfida di domenica, Mattia Bani oggi è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Ancora sedute differenziate per Brlek, Males, Pellegrini, Shomurodov, Sturaro e Zappacosta, mentre un problema muscolare ha costretto allo stop Francesco. Le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore». Leggi su Calcionews24.com

