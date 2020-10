Formula 1, Giovinazzi e Raikonen confermati in Alfa Romeo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Kimi Raikonen e Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo anche nel 2021. I due piloti hanno rinnovato il contratto con il Team Svizzero Continua a prendere forma la Formula 1 del 2021, per quanto riguarda i piloti e le scuderie. La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Kimi Raikonen e Antonio Giovinazzi saranno i piloti dell‘Alfa Romeo anche nel 2021. I due piloti hanno rinnovato il contratto con la scuderia svizzera per un altro anno. Per il finlandese, 42 anni il prossimo ottobre, si tratterà della 19esima stagione in Formula 1. L’annuncio del rinnovo è arrivato alla viglia del Gran Premio di Imola. In occasione della gara, il Team svizzero esibirà una nuova livrea, ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Kimie Antonioinanche nel 2021. I due piloti hanno rinnovato il contratto con il Team Svizzero Continua a prendere forma la1 del 2021, per quanto riguarda i piloti e le scuderie. La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Kimie Antoniosaranno i piloti dell‘anche nel 2021. I due piloti hanno rinnovato il contratto con la scuderia svizzera per un altro anno. Per il finlandese, 42 anni il prossimo ottobre, si tratterà della 19esima stagione in1. L’annuncio del rinnovo è arrivato alla viglia del Gran Premio di Imola. In occasione della gara, il Team svizzero esibirà una nuova livrea, ...

