Firenze: vendita alcolici fuori orario, sospesi 7 minimarket (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per quattro minimarket la chiusura è di due giorni; gli altri tre dovranno restare chiusi rispettivamente cinque, sette e dieci giorni Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per quattrola chiusura è di due giorni; gli altri tre dovranno restare chiusi rispettivamente cinque, sette e dieci giorni

FirenzePost : Firenze: vendita alcolici fuori orario, sospesi 7 minimarket - nbisogni : RT @CgilFirenze: ?? Inso e Sof, silenzio in merito alla procedura di vendita. Appeso il futuro di 400 lavoratori. Allarme di @FiomFirenze,… - CgilFirenze : ?? Inso e Sof, silenzio in merito alla procedura di vendita. Appeso il futuro di 400 lavoratori. Allarme di… - BomberiniL : IL RICICLAGGIO DI FONDI EUROPEI COMUNE FIRENZE DAL 2009 E PROVINCIA DI FIRENZE NON SAREBBE MAI ARRIVATO NEI PAESI D… - Ark_Immobiliare : Appartamento in vendita a Firenze ( RIFREDI / DALMAZIA / CAREGGI). -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze vendita Firenze, vendita di alcolici fuori orario: sospensione dell'attività per sette minimarket 055firenze Covid Toscana, l'ordinanza: "Una sola persona per famiglia a fare spesa al supermercato"

Firenze, 30 ottobre 2020 - Una sola persona per famiglia a ... Inoltre, l'ordinanza richiede che se si va in un esercizio prevalentemente dedito alla vendita di alimentari vada una sola persona per ...

Ordinanza di Giani: solo una persona per famiglia a fare la spesa nei supermercati e solo un cliente ogni 10 metri quadrati

In vigore da sabato 31. Ingressi differenziati nei centri commerciali fra negozi a prevalenza alimentare e gli altri ...

Firenze, 30 ottobre 2020 - Una sola persona per famiglia a ... Inoltre, l'ordinanza richiede che se si va in un esercizio prevalentemente dedito alla vendita di alimentari vada una sola persona per ...In vigore da sabato 31. Ingressi differenziati nei centri commerciali fra negozi a prevalenza alimentare e gli altri ...