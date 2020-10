Eleonora Giorgi la verità sul rapporto con Clizia Incorvaia | “Se vengo trascurata soffro terribilmente”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 30 ottobre 2020), rispettivamente mamma e fidanzata di Paolo Ciavarro, hanno confessato la verità sul loro. Le due donne hanno stabilito dalle primissime battute un legame profondo. Sicuramente questo specialesi è creato anche grazie all’amore per lo stesso uomo! La, superato il burrascoso periodo di separazione con l’ex marito Francesco Sarcina (leader delle Vibrazioni), ha ritrovato l’amore grazie all’incontro con Ciavarro. La love story con il conduttore è nata durante la loro partecipazione al GF Vip, continuando poi a far parlare di sé anche lontano dalle telecamere. Oggi per la giovane coppia tutto sembra procedere a gonfie vele e l’influencer 40enne ha ...