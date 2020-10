Didattica a distanza, alunne bendate durante l’interrogazione: gli studenti difendono la Prof (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha chiesto alle sue alunne di mettere una benda sugli occhi per non sbirciare durante le interrogazioni. E’ successo in provincia di Salerno a due studentesse del liceo Caccioppoli di Scafati. L’insegnante di latino e greco, che ha adottato questa “tecnica” per assicurarsi che nessuno dei suoi alunni potesse imbrogliare guardando su libri o appunti, è stata pesantemente criticata. Bendati durante l’interrogazione: parlano gli studenti Al contrario, però, i suoi studenti (ovvero i diretti interessati) e molti suoi colleghi la difendono senza avere dubbi: «Il 28 ottobre, nella nostra classe – scrivono gli alunni del liceo Caccioppoli in un post sulla pagina Facebook del liceo – alcuni sono stati interrogati bendati; tra risate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ha chiesto alle suedi mettere una benda sugli occhi per non sbirciarele interrogazioni. E’ successo in provincia di Salerno a due studentesse del liceo Caccioppoli di Scafati. L’insegnante di latino e greco, che ha adottato questa “tecnica” per assicurarsi che nessuno dei suoi alunni potesse imbrogliare guardando su libri o appunti, è stata pesantemente criticata. Bendatil’interrogazione: parlano gliAl contrario, però, i suoi(ovvero i diretti interessati) e molti suoi colleghi lasenza avere dubbi: «Il 28 ottobre, nella nostra classe – scrivono gli alunni del liceo Caccioppoli in un post sulla pagina Facebook del liceo – alcuni sono stati interrogati bendati; tra risate ...

