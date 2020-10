Covid, positivo sindaco-rianimatore del Cotugno: “Rammaricato di non essere in corsia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Due sindaci del Casertano sono risultati positivi negli ultimi giorni: si tratta di Stefano Lombardi, sindaco di piana di Monte Verna, e di Giovanni Lombardi, primo cittadino di Calvi Risorta nonché medico-rianimatore all’ospedale Cotugno di Napoli . Quest’ultimo, in un post su facebook, ha reso noto la sua positività. “Sono risultato positivo – ha spiegato Lombardi – al tampone che ho eseguito dopo aver smontato dal turno di guardia svolto presso il reparto Covid dell’Ospedale Cotugno, a cui sono stato temporaneamente assegnato. Preciso che al tampone precedente, eseguito nella giornata di lunedì 26 ottobre, ero risultato negativo. Sapevo bene che la mia attività di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Due sindaci del Casertano sono risultati positivi negli ultimi giorni: si tratta di Stefano Lombardi,di piana di Monte Verna, e di Giovanni Lombardi, primo cittadino di Calvi Risorta nonché medico-all’ospedaledi Napoli . Quest’ultimo, in un post su facebook, ha reso noto la sua positività. “Sono risultato– ha spiegato Lombardi – al tampone che ho eseguito dopo aver smontato dal turno di guardia svolto presso il repartodell’Ospedale, a cui sono stato temporaneamente assegnato. Preciso che al tampone precedente, eseguito nella giornata di lunedì 26 ottobre, ero risultato negativo. Sapevo bene che la mia attività di ...

RegLombardia : #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il… - stanzaselvaggia : “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una… - rtl1025 : ?? #CarloConti è positivo. Lo ha scritto lui stesso su Instagram. 'Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono… - infoitinterno : Covid-19: in caso di sintomi o di tampone positivo, come comportarsi - AndreaAsilo : RT @_GrayDorian: Usa, Cnn: era positivo al tampone, morto di covid il paracadutista che si era lanciato senza paracadute. -