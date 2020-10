Caffè Kamo al torrone per celebrare la festa di Ognissanti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il caffè Kamo al gusto di torrone: un’originale versione di un caffè speciale, ideato per celebrare la festa di Ognissanti, inseguendo la tradizione dolciaria campana che privilegia il torrone nelle sue molteplici varianti quale delicatezza per eccellenza da degustare in occasione di questa importante ricorrenza religiosa. A creare la prelibata bevanda Giuseppe Paone, titolare dei coffee shop Gardenia Bakery e Gardenia Caffè, entrambi situati nella città di Aversa. Gli ingredienti sono i seguenti: Caffè Kamo nella pregiata miscela in grani K1, crema spalmabile al cioccolato, crema di latte aromatizzata alla nocciola, scaglie di torrone di cioccolata e nocciola. Per la confezione del prodotto, Paone suggerisce ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il caffèal gusto di: un’originale versione di un caffè speciale, ideato perladi, inseguendo la tradizione dolciaria campana che privilegia ilnelle sue molteplici varianti quale delicatezza per eccellenza da degustare in occasione di questa importante ricorrenza religiosa. A creare la prelibata bevanda Giuseppe Paone, titolare dei coffee shop Gardenia Bakery e Gardenia Caffè, entrambi situati nella città di Aversa. Gli ingredienti sono i seguenti: Caffènella pregiata miscela in grani K1, crema spalmabile al cioccolato, crema di latte aromatizzata alla nocciola, scaglie didi cioccolata e nocciola. Per la confezione del prodotto, Paone suggerisce ...

ildenaro_it : @Caffe_Kamo al #torrone per #celebrare la #festa di #ognissanti - Caffe_Kamo : ??Caffè Kamo su @agorarai in onda questa mattina, nel servizio di Mattia Iovane inviato a Napoli per dare voce all… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè Kamo Caffè Kamo al torrone per celebrare la festa di Ognissanti - Ildenaro.it Il Denaro